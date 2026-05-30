Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια – Αναλυτική πρόγνωση

Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή 31 Μαΐου στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, σύννεφα στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Νότιοι 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
Πηγή newsit.gr