Καιρός αύριο: Πρωτοχρονιά με κρύο, χιόνια και τοπικές βροχές

Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, χιόνια και έντονο κρύο φέρνει ο καιρός αύριο Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 θα είναι γενικά αίθριος στα δυτικά και τα βόρεια με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 05 με 06 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -10 (μείον δέκα) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -07 (μείον επτά) έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία από τα βόρεια εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350 – 400 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον τρία) έως 06 βαθμούς Κελσίου.