Καιρός: Βροχές και καταιγίδες απόψε, την Τσικνοπέμπτη και το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου – Στο επίκεντρο και η Αττική

Με διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας αναμένεται να συνεχιστεί ο καιρός της εβδομάδας, καθώς έρχονται βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν την Τσικνοπέμπτη και το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το βράδυ της Τετάρτης (11.2.26) και θα διαρκέσουν – με διαστήματα ηλιοφάνειας – πρακτικά έως και την Κυριακή, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «τρεις ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας απασχολήσουν μέχρι την Κυριακή», επισημαίνοντας ότι θα συνοδεύονται από «βροχές – καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, κεραυνική δραστηριότητα και θυελλώδεις νοτιάδες».

Τσικνοπέμπτη με ομπρέλα

Η Τσικνοπέμπτη αναμένεται άστατη, με βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει το ψήσιμο στα κάρβουνα.

Για όσους σχεδιάζουν παραδοσιακό ψήσιμο, ο γνωστός μετεωρολόγος συμβουλεύει: «Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος αλλά αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα».

Ιδιαίτερα στην Αττική, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης και ξανά το βράδυ της Πέμπτης.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας και το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου, με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Η τρίτη διαταραχή, που αναμένεται από το Σάββατο έως την Κυριακή, εμφανίζεται πιο εξασθενημένη, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά έντονα φαινόμενα.

Δείτε την πορεία του καιρού μέσα από την εφαρμογή Windy:

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται:

στη δυτική Ελλάδα

στη νότια Κρήτη

στη Θράκη

στο ανατολικό Αιγαίο

στα Δωδεκάνησα

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν προσοχή λόγω πιθανών ισχυρών καταιγίδων, χαλαζοπτώσεων και ενισχυμένων ανέμων.