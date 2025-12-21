Καιρός: Βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες από την Κυριακή και μέχρι τα Χριστούγεννα – Αναλυτική πρόγνωση

Συννεφιασμένη με τοπικές βροχές, καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες θα είναι η Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ενώ ο καιρός θα παραμένει έτσι μέχρι και τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ο καιρός την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου θα έχει βροχές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τα οποία θα έχουν τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Από τη νύχτα βροχές στα νησιά του Ιονίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα έχουμε λίγες βροχές στα βόρεια.

Η πρόγνωση του meteo για την Κυριακή

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, και σε τμήματα των Κυκλάδων αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και στη Χαλκιδική.

Το βράδυ θα βρέξει τοπικά στα Επτάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας με σχετικά μεγάλο υψόμετρο. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -5 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-13, στη Θεσσαλία από 2 έως 13-14 βαθμούς, στην Ήπειρο από 2 έως 15-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 16, στα νησιά του Αιγαίου από 8 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με ίδιες εντάσεις.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης ασθενούς βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12-13 βαθμούς.

Η πορεία του καιρού την Κυριακή

Ο καιρός την Δευτέρα και την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και στα νότια κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου σε όλη σχεδόν τη χώρα θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Από το απόγευμα στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, όπου βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την παραμονή Χριστουγέννων

Σε όλη τη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν στα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Σε όλη τη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία οι βροχές θα επεκταθούν κατά τόπους και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα είναι βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Καντερές: Πόσο είναι πιθανόν να χιονίσει στην Αθήνα τη Πρωτοχρονιά

Για το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές ο οποίος σημειώνει πως «ύστερα από τις αλκυονίδες ημέρες, από 16 έως 19 Δεκεμβρίου ,όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 18 και 20 βαθμούς,όπως σε Αθήνα,Άραξο Γαύδο Καλαμάτα και Λεωνίδιο,φυσικό επόμενο, αφού η θερμοκρασία στα 850 hPa εφθασε και τους 10 βαθμούς,με κανονική τιμή τους 3 βαθμούς.

Η καιρική κατάσταση άλλαξε από σήμερα και θα διατηρηθεί έως το τέλος του μήνα ,χωρίς πολλές λιακάδες και μεγάλες για την εποχή θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα από τις 20 έως 28 Δεκεμβρίου οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν κατά περιόδους με βροχές ακόμη και με καταιγίδες βασικά στις νοτιοδυτικές,τις νότιες και τις νοτιοανατολικές περιοχές.Χιόνια μόνο στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και όχι πολλά.

Η θερμοκρασία λίγο κάτω από τις κανονικές τιμές και οι ελάχιστες όχι τόσο μικρές όσο της εβδομάδας που έφυγε ,λόγω της συννεφιάς που θα υπάρχει.

Για τις ημέρες λίγο πριν και λίγο μετά τη Πρωτοχρονιά.Πράγματι θα υπάρχει ψυχρή εισβολή,χωρίς να γνωρίζουμε προς το παρόν πόσο ισχυρή θα είναι,πόσο θα κρατήσει και που θα κάνει βαρομετρικό χαμηλό για να συνδυαστεί. Στο νότιο Ιόνιο η θα καταλήξει στη νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου και το πιθανόν.

Έρχονται τώρα τα στατιστικά στοιχεία να δώσουν την απάντηση ,Για τη Πρωτοχρονιά της Αθήνας,από το 1971 έως το 2025 χιόνισε 6 φορές με τις 4 και μέσα στην Αθήνα τα έτη 1992 με θερμοκρασία από 1 έως 5 βαθμούς.το 2002 με τον υδράργυρο από 11 έως 12 βαθμούς,το 2015 από 3 έως 5 και το 2015 από -2 έως 7 βαθμούς.

Προσωπικά πιστεύω δεν θα έχουμε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις Πιθανόν να βρέξει καθώς στα παραπάνω 50 χρόνια είχαμε 22 χρόνια με βροχή. Για τη θερμοκρασία η κανονική τιμή της μεγίστης είναι 14 βαθμοί. Πέρυσι η μεγίστη ήταν 19 ,ενώ το 2010 έφτασε και τους 24 βαθμούς ,που ήταν και υψηλότερη της παραπάνω περιόδου.

Ο Ιανουάριος κάτι μας επιφυλάσσει και μάλλον σύντομα…».