Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πολλά μποφόρ μέσα στη νύχτα – Οι περιοχές που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

Νέο κύμα επιδείνωσης του καιρού ξεκινάει το βράδυ της Πέμπτης (12/2/26) με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρα, με τους μετεωρολόγους να συστήνουν προσοχή, ιδιαίτερα για κάποια κομμάτια της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο καιρός φέρνει δυνατές βροχές τις επόμενες ώρες σε: Δυτική Πελοπόννησο, Επτάνησα, Κρήτη, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι, θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο.

Ο συνδυασμός του δυνατού αέρα με σφοδρές καταιγίδες, είναι αυτό που προβληματίζει τους μετεωρολόγους για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσα από το γραφικό του Windy:

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

β. Στην Κρήτη μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

γ. Στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας (νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή)

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

ε. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

στ. Στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

– Στη δυτική Ελλάδα: μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (από δυτικές διευθύνσεις)

– Στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

– Στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή 13/2/26

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις προβλέπονται μέχρι τις πρωινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης.

Γενικά χαρακτηριστικά

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, πρόσκαιρα στη Θράκη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές κυρίως ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Πελοπόνησο και τα νησιά του Ιονίου θα είναι ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 και στην περιοχή των Κυθήρων τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρωινές θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς εξασθενούντες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.