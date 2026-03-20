Καιρός: Βροχές σε όλη τη χώρα, ισχυροί άνεμοι και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας

Βροχερός θα είναι σήμερα (20/3/2026) ο καιρός σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να χτυπήσουν την Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στα δυτικά και βόρεια θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες που στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Αναμένεται διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.