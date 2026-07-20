Καιρός: Δυνατό κύμα ζέστης 72 ωρών «λιώνει» τη χώρα – Σε ποιες περιοχές θα φτάσει τους 42 βαθμούς ο υδράργυρος

«Βράζει» από σήμερα (20.07.2026) η χώρα, με τις υψηλές θερμοκρασίες που φέρνει ο «μίνι» καύσωνας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο 48ωρο θα είναι το χειρότερο, αφού ο υδράργυρος σε αρκετές ηπειρωτικές θα ανέβει ακόμη και στους 43 °C

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δυνατό κύμα ζέστης 72 ωρών που «λιώνει» τη χώρα. Ο τριήμερος καύσωνας ανεβάζει τον υδράργυρο πάνω από το 40, με την Τρίτη και την Τετάρτη θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες του καύσωνα. Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα το θερμόμετρο θα κινηθεί τουλάχιστον από 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, την Τρίτη η επιβάρυνση αναμένεται να είναι περισσότερο αισθητή στην Αττική και σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ την Τετάρτη οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Στερεά, στη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη. Μάλιστα, σύμφωνα με το Star, ο υδράργυρος θα «σκαρφαλώσει» ακόμη και στους στους 42 °C στις περιοχές:

Θεσσαλικό κάμπο – στη Λάρισα δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 °C

Αιτωλοακαρνανία

Φθιώτιδα

Bοιωτία

Πελοπόννησο

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή αποκλιμάκωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με σχετικά αυξημένες τιμές να διατηρούνται μόνο σε ορισμένες νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές

Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας, εξέδωσε νωρίτερα εγκύκλιο για την ενημέρωση και την προστασία των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους, στους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους και σε όσους εκτίθενται για πολλές ώρες στον καύσωνα.

Live η πορεία του καιρού

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους – Τι ισχύει για την τηλεργασία

Οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούν τις τελευταίες ώρες και αναμένονται να διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας, φέρνουν έκτακτα μέτρα στους χώρους εργασίας και τηλεργασία για τους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας) στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον η φύση της εργασίας το επιτρέπει.

Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν άτομα με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι:

οι καρδιοπαθείς

οι πνευμονοπαθείς

οι πάσχοντες-ουσες από χρόνια νοσήματα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ)

οι λαμβάνοντες-ουσες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ)

οι γυναίκες κατά την κύηση

οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών

τα άτομα που εργάζονται σε ζεστό περιβάλλον

Η ένταξη στις ομάδες αυτές πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση ή από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών κατά το διάστημα 12:00 – 17:00 για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όταν ισχύει μία από τις εξής συνθήκες:

Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 40°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 20%.

Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 42°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 14%.

Η τιμή του βιοκλιματικού δείκτη (WBGT) υπερβαίνει το 32,2

Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα – Εργοτάξια

Η εργασία διακόπτεται υποχρεωτικά κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα 12:00 έως 17:00 στα υπαίθρια εργοτάξια, καθώς η θερμική καταπόνηση εντείνεται σημαντικά λόγω της απουσίας φυσικής σκίασης, της έντονης σωματικής καταβολής (χειρωνακτική εργασία) και της συσσώρευσης θερμότητας από τα δομικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα, ασφαλτάμιγες, μεταλλικές κατασκευές).

Διανομείς (Delivery) & Πλατφόρμες

Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι διανομείς προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σύμβασης.

Τι ισχύει για το delivery όταν έχει καύσωνα

Στην υποχρεωτική παύση εργασίας τις ώρες 12:00 – 17:00 εντάσσονται και οι οδηγοί ντελίβερι / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Βάσει ειδικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ), το ωράριο διαμορφώνεται 07:00 – 13:00 (με παύση έως τις 19:00 χωρίς περικοπή ημερομισθίου) όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 38°C. Στους 36°C και 37°C η εργασία διακόπτεται από τις 14:00 έως τις 18:00.

Ορυχεία και Λατομεία

Προβλέπεται η διακοπή υπαίθριων εργασιών για την αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία σε συνθήκες υπέρβασης των ορίων θερμοκρασίας.

Για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, επιπλέον των παραπάνω, προβλέπονται τα εξής:

Διαμόρφωση ή επιλογή σκιερού μέρους και κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών και τα διαλείμματα.

Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής (όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους).

Παροχή προστατευτικών μέσων του δέρματος (αντηλιακά) και καλυμμάτων αυχένα, ύστερα από γνώμη του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας.

Πόσιμο Νερό: Πρέπει να χορηγείται στους εργαζόμενους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία 10-15°C.

Πρέπει να χορηγείται στους εργαζόμενους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία 10-15°C. Παρεμβάσεις στις Εγκαταστάσεις: Απαιτούνται τεχνικά μέτρα προστασίας με παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και προσαρμογή του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου.

Απαιτούνται τεχνικά μέτρα προστασίας με παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και προσαρμογή του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου. Χρόνος Εργασίας & Διαλείμματα: Επιβάλλεται οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων και εκτέλεση των επιβαρυντικών εργασιών σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών. Απαιτείται μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε επιβαρυμένους θερμικά χώρους μεταξύ 12:00 και 17:00.

Επιβάλλεται οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων και εκτέλεση των επιβαρυντικών εργασιών σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών. Απαιτείται μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε επιβαρυμένους θερμικά χώρους μεταξύ 12:00 και 17:00. Χώροι Ανάπαυσης: Πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλοι, σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για την ανάπαυση των εργαζομένων κατά τα διαλείμματα.

Πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλοι, σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για την ανάπαυση των εργαζομένων κατά τα διαλείμματα. Υγιεινή Κλιματισμού: Όπου χρησιμοποιούνται κλιματιστικά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας (αποφυγή ιογενών ή άλλων λοιμώξεων) και σωστή συντήρηση των μονάδων για την αποτροπή δημιουργίας εστιών μόλυνσης.

Όπου χρησιμοποιούνται κλιματιστικά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας (αποφυγή ιογενών ή άλλων λοιμώξεων) και σωστή συντήρηση των μονάδων για την αποτροπή δημιουργίας εστιών μόλυνσης. Αξιολόγηση Παραγόντων: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. έλλειψη εγκλιματισμού, αφυδάτωση, εντατική σωματική εργασία, βαριά/μη διαπερατά ρούχα).

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Οδηγίες πρόληψης και προστασίας

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων:

1. Συμπτώματα και παθολογικές καταστάσεις

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανεκτά επίπεδα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενδέχεται να προκληθούν παθολογικές καταστάσεις ποικίλης βαρύτητας.

Ήπια έως μέτρια συμπτώματα:

Δυνατός πονοκέφαλος

Ατονία και αίσθημα κόπωσης

Τάση για λιποθυμία

Πτώση της αρτηριακής πίεσης

Ναυτία και έμετοι

Ταχυπαλμία

Σοβαρά συμπτώματα (Θερμοπληξία):

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος (άνω των 40,5°C)

Ξηρό, κόκκινο και ζεστό δέρμα (χωρίς εφίδρωση)

Ξηρή και πρησμένη γλώσσα

Ζάλη, σύγχυση και παραλήρημα

Ταχύπνοια και σπασμοί

Απώλεια συνείδησης

2. Ομάδες υψηλού κινδύνου

Ηλικιακές ομάδες & ειδικές καταστάσεις: Ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα.

Εργαζόμενοι & αθλητές: Οσοι εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον.

Άτομα με χρόνιες παθήσεις: Καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Άτομα με οξεία νόσο: Όσοι νοσούν με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια/έμετο).

Άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή: Όσοι λαμβάνουν διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα ή ορμονούχα σκευάσματα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Συνιστάται άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης

Παραμονή σε δροσερούς χώρους: Χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων και επαρκής αερισμός των χώρων.

Ένδυση: Ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση καπέλου.

Αποφυγή έκθεσης: Αποφυγή απευθείας έκθεσης στον ήλιο και έντονης σωματικής δραστηριότητας κατά τις ώρες 11:00 έως 17:00.

Διατροφή & Ενυδάτωση: Συχνά ντους, ελαφρά γεύματα και άφθονα υγρά (νερό, φυσικοί χυμοί). Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ. Σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης, συνιστάται πρόσθετη λήψη αλατιού μόνο κατόπιν ιατρικής συμβουλής.

Μέριμνα για ευάλωτους: Καθημερινή επικοινωνία και υποστήριξη ηλικιωμένων. Ειδική μέριμνα και εξοπλισμός κλιματισμού σε δομές φιλοξενίας (νεογνά, παιδιά, ΑμεΑ, τρίτη ηλικία).

4. Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας

Αμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο.

Αφαίρεση των περιττών ρούχων.

Τοποθέτηση παγοκύστεων ή δροσερών επιθεμάτων στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα.

Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό, δροσερό ντους ή ψεκασμό με νερό.

Χορήγηση δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του.

Αμεση κλήση για ιατρική βοήθεια και μετάβαση σε νοσοκομείο.

5. Μέτρα ασφαλείας και πρόληψη πυρκαγιών

Παράλληλα με τα μέτρα ατομικής προστασίας, συνιστάται στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε θερμή εργασία στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε την Δευτέρα στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, φτάνοντας τους 41.1°C.

Μάλιστα, όπως φαίνεται σε χάρτη που δημοσίευσε το meteo, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 24 σταθμούς και τους 37°C σε 159 σταθμούς του δικτύου.

«Περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.1οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40ο σε 24 σταθμούς (περίπου το 4% του συνόλου) και τους 37οC σε 159 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου)».

Η πρόγνωση για αύριο Τρίτη (21/07)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά, αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (22/07)

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά εώς τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (23/07)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (24/07)

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.