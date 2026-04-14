Καιρός: Επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης με διάρκεια μέχρι την Παρασκευή

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη την Τρίτη (14.04.2026), αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη (15.04.2026).

Ο καιρός, εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένονται και λίγες τοπικές λασποβροχές.

Δείτε την μεταφορά της αφρικανικής σκόνης:

Το επεισόδιο δε θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή (17.04.2026), ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται: η διασπορά των συγκεντρώσεων Αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα:

Τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης (15.04)

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (16.04)

Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (16.04)

Ο καιρός σήμερα Τρίτη (14.04)

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σε όλη τη χώρα. Toπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά. Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις βραδινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 με 19 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά που τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.