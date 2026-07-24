Καιρός – Θοδωρής Κολυδάς: Δυνατές μπόρες και στα νησιά του Νότιου Ιονίου και την Πελοπόννησο – Η κακοκαιρία εξαπλώνεται

Μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να επηρεαστεί από τις σφοδρές καταιγίδες που θα πλήξουν σήμερα (24.7.26) και αύριο τη χώρα, καθώς ο καιρός τις επόμενες ώρες αναμένεται να αλλάξει δραματικά και οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών να δίνουν τη θέση τους σε καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό στις περιοχές που αναμένονται να επηρεαστούν προστίθενται τα νησιά του νότιου Ιονίου αλλά και η Πελοπόννησος, όπου αναμένονται επίσης έντονες βροχές και καταιγίδες χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ με τις περιοχές που θα επηρεαστούν την Παρασκευή να είναι:

Η κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα και Μαγνησία) από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, με τα ισχυρότερα φαινόμενα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα (κόκκινη προειδοποίηση).

Οι Σποράδες και η Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Η ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, από το απόγευμα έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η Πελοπόννησος και στα νησιά του Νοτίου Ιονίου, όπου επίσης αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες.

Για το Σάββατο 25 Ιουλίου τα φαινόμενα θα επιμείνουν: