Καιρός: Καμίνι η χώρα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 42 βαθμούς – Πότε υποχωρεί η ζέστη

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι γεγονός και μετά τα 40αρια του Σαββατοκύριακου ο καιρός γίνεται ακόμη πιο καυτός από την Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δυο ημέρες με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός θα γίνει και πάλι απλά… ζεστός από την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στις πεδινές περιοχές των Σερρών,του Κιλκίς της Θεσσαλίας, του κάμπου της Βοιωτίας καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Αργολίδα και η Σπάρτη

Υψηλές θερμοκρασίες 40 έως 41 βαθμών και τοπικά ακόμη και 42 βαθμών Κελσίου αναμένονται τη Δευτέρα και στις περιοχές: Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία, Αγρίνιο.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση θα είναι πιο ήπια. Συγκεκριμένα την Αθήνα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 37-38 βαθμούς τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται να φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να τους ξεπεράσει.

Η αποκλιμάκωση του κύματος ζέστης αναμένεται από την Τετάρτη, όταν η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, τόνισε ο κ. Κολυδάς.

Την Πέμπτη επιστρέφουν οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη την Δευτέρα, θα σημειωθεί η κορύφωση του καύσωνα με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν τοπικά στους 39 και 40 βαθμούς ενώ είναι πολύ πιθανό σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο να δείξει και τους 41.

Θα επηρεαστούν οι περιοχές όπου ήδη έχουν εκδηλωθεί οι πιο υψηλές -έως τώρα- θερμοκρασίες, όπως τα δυτικά, κεντρικά και νότια της χώρας, δηλαδή περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ημέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες -40 πιθανότατα τοπικά και 41 βαθμοί- θα είναι και η Τρίτη, στις ίδιες περιοχές και στην Κρήτη ενώ στις νησιωτικές περιοχές το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 38-39 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην περιοχή των Δωδεκανήσων, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και του Ιονίου.

Δείτε live την πορεία του καιρού

Την Τετάρτη θα αρχίσει η αποκλιμάκωση του όλου φαινομένου, από τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, που θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς.

Ωστόσο από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα παραμείνουν τα 40άρια.

Ανάσα δροσιάς θα πάρουμε, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη από την Πέμπτη καθώς θα έρθουν πιο δροσερές αέριες μάζες (από την Τετάρτη το απόγευμα θα πνέουν βοριάδες) και την Πέμπτη πλέον η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή γύρω στους 32 με 35 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Δευτέρα και την Τρίτη

Την Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτιωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.