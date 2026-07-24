Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι το Σάββατο – Πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή (24.07.2026) μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μετά από ένα μίνι κύμα καύσωνα που συνοδεύεται με ραγδαία αλλαγή του καιρού.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, όπως αναφέρει στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ με τον καιρό να αλλάζει και τα φαινόμενα να διατηρούνται μέχρι και το Σάββατο.

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).