Καιρός: Καύσωνας με 38άρια και δυνατά μελτέμια έως 8 μποφόρ – Οι 7 περιοχές που θα «πνιγούν» από αφρικανική σκόνη

Συνεχίζεται και αύριο Τρίτη (28.07.2026) το θερμό κύμα στη χώρα μας με περισσότερη ζέστη στη δυτική και νότια Ελλάδα ενώ έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης αναμένεται εντονότερη σε 7 περιοχές. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ η ατμόσφαιρα πιθανόν να έχει καθαρίσει, όμως ο καύσωνας θα παραμείνει.

Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη που αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας αναμένεται και την Τρίτη, ενώ το ίδιο μοτίβο καύσωνα θα συνεχιστεί καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες μικρής έκτασης και διάρκειας βροχή όπου εκδηλωθεί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35-37 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται το μεσημέρι στα δυτικά και νότια της χώρας, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο ήπιοι 3 – 4 μποφόρ και στο Αιγαίο αρχικά 3-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες.

Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική, και γενικά αίθριος καιρός με ζέστη, καθώς η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-37 βαθμούς και λίγο χαμηλότερη στα ανατολικά του νομού, με βοριάδες μέχρι 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει λιακάδα και μόνο στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές σύντομες βροχές, φαινόμενα αρκετά περιορισμένα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-36 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-4 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στη συνέχεια νότιοι με την ίδια ένταση.

Live η πορεία του καύσωνα

Live η πορεία των ανέμων

Live η πορεία της αφρικανικής σκόνης

Πού αναμένονται οι μέγιστες συγκεντρώσεις σκόνης

Αύριο, Τρίτη, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται, σύμφωνα με το AtmoHub κυρίως σε:

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Πελοπόννησο

Κρήτη

Νησιά Ιονίου

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη την ποιότητα του αέρα (~50 μg/m3) σε:

Νότια Πελοπόννησο,

Λακωνία,

Μεσσηνία,

Αχαΐα

Άργος,

Οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα, με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ κοντά στο έδαφος.

Σταδιακά η μεταφορά σκόνης αναμένεται να εξασθενήσει έως και την Τετάρτη, καθώς θα μεταβληθεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

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Πρόγνωση για αύριο Τρίτη (28/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 με τάση ενίσχυσης από το βράδυ στα νότια τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (29/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κεσλίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (30/07)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (31/07)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.