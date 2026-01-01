Καιρός – Κολυδάς: Μετά την Πρωτοχρονιάτικη παγωνιά – εξπρές, άνοδος της θερμοκρασίας ως και 10 βαθμούς Κελσίου

Για λίγες ώρες ο καιρός έδειξε τα δόντια του κατά την αλλαγή του χρόνου, όμως η Πρωτοχρονιά ήρθε με κρύο, αλλά ήλιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, που όπως γρήγορα ντύθηκαν στα λευκά, έτσι γρήγορα, θα δουν το χιόνι να εξαφανίζεται.

Όπως επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του, το κρύο, ήρθε πολύ γρήγορα, αλλά έτσι θα φύγει κιόλας μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ τη σκυτάλη τα επόμενα 24ωρα από την Πρωτοχρονιά αναμένεται να έχουν υψηλότερες κατά πολύ θερμοκρασίες, δείχνοντας έτσι το πόσο γρήγορα μπορεί «να εναλλάσσεται ο καιρός στη χώρα μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«“ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΟΝΙ”

Μπορεί η γνωστή παροιμία να λέει πως “το κρύο μπαίνει με το τσουβάλι και φεύγει με το βελόνι”, όμως στην περίπτωση αυτή φαίνεται πως -όπως συμβαίνει αρκετές φορές στη χώρα μας- θα ισχύσει το ακριβώς αντίθετο. Ο ισχυρός παγετός που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες αναμένεται να υποχωρήσει γρήγορα μέσα στο επόμενο διήμερο, καθώς το Σαββατοκύριακο θα σηματοδοτηθεί από θερμή μεταφορά αερίων μαζών.

Η αλλαγή αυτή θα αποτυπωθεί τόσο στις μέγιστες όσο και στις ελάχιστες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει θεαματικά, ακόμη και κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Έτσι, από τιμές της τάξης των 7-8 βαθμών, θα βρεθούμε κοντά στους 17-18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις ένα διήμερο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να εναλλάσσεται ο καιρός στη χώρα μας».

Στους -20 ο υδράργυρος στο Βαθύσταλο Παρνασσού ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς

Η Πρωτοχρονιά ήταν άκρως παγωμένη με τον υδράργυρο ειδικά στα χιονοδρομικά κέντρα να σημειώνει κατακόρυφη πτώση. Πολικό ψύχος επικράτησε στο Βαθύσταλο Παρνασσού με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους -20 βαθμούς, ενώ στους -16 βαθμούς έφτασε στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν.

Να σημειωθεί πάντως ότι παγετός, κατά τόπους πολύ ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (01.01.2026) κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -14.6 °C.

Ο καιρός Παρασκευή και Σάββατο

Την Παρασκευή περισσότερη συννεφιά προβλέπεται στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά αναμένονται βροχές και χιόνια στα ορεινά. Σταδιακά μέχρι το βράδυ βροχές περιμένουμε και στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, και καταιγίδες στο Ιόνιο.

Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 10-13 βαθμούς. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ και θα ενισχυθούν το απόγευμα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, και στο βόρειο Ιόνιο έως 7.

Το Σάββατο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και πιο ήπιες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, με κατά περιόδους συννεφιά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα κρύο θα μαλακώσει, με τη θερμοκρασία σε άνοδο , να πλησιάζει το μεσημέρι τους 15-17 βαθμούς. Ωστόσο πολύ ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη εντάσεως 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.