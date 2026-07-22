Καιρός: Μετά τα 40άρια έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας – Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κιλκίς την Πέμπτη

Το κύμα του «μίνι» καύσωνα έχει ήδη ξεκινήσει να υποχωρεί με τον καιρό να αλλάζει πρόσωπο από αύριο Πέμπτη (23.07.2026), αφού αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές, καταιγίδες αλλά και «βουτιά» της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Από τα 40άρια που «χτύπησαν» την χώρα τα τελευταία 24ωρα λόγω του καύσωνα, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει αισθητά και να φτάσει από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τα βόρεια τμήματα με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια.

«Καμπανάκι» των μετεωρολόγων για την Παρασκευή, η οποία θα είναι η χειρότερη μέρα της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της μέρα αναμένονται μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες, ξαφνικούς ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται ξανά σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής.

Μιλώντας στο Mega, o μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, τόνισε ότι Παρασκευή αναμένεται ένα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο, το οποίο προκύπτει από τη σύγκρουση των δροσερότερων αέριων μαζών από τα Βαλκάνια με τις ξηρότερες μάζες της ατμόσφαιρας.

Σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζόπτωσης, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τη Λαμία και βορειότερα.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, επεσήμανε την παρουσία επικίνδυνων καταιγίδων, ξαφνικών ανέμων και κεραυνών κατά τη διάρκεια της Παρασκευής.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής από το δεύτερο μισό της ημέρας, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από πολίτες και σκάφη στη θάλασσα.

Η αισθητή δροσιά θα γίνει εμφανής το Σάββατο, με τον Βόλο να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς και την Αττική να κινείται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, η απομάκρυνση της σκόνης και η μείωση της υγρασίας θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς το Αιγαίο και από την Κυριακή ο καιρός θα επιστρέψει σε καλοκαιρινό μοτίβο, με ισχυρούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές του Κιλκίς

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί την Πέμπτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών (Δείκτης Επικινδυνότητας 3 και άνεμοι περί τα 5 Μποφόρ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις παρακάτω περιοχές:

Λόφος Ηρώων της πόλης του Κιλκίς.

Περιοχή αναδασώσεων Μεταλλικού.

Λόφος Αγίου Γεωργίου Κιλκίς.

Ευρύτερη περιοχή του Δάσους «Χιλίων Δέντρων» στη Δ.Ε. Μουριών Κιλκίς.

Δημοτικό Αλσύλλιο Αξιούπολης.

Ευρύτερη περιοχή «Καταρρακτών Σκρα – Γαλάζιας Λίμνης» στην Τ.Κ. Σκρα του Δήμου Παιονίας.

Για τον Λόφο του Αγίου Γεωργίου ισχύουν επιπλέον τα εξής: Από την απαγόρευση εξαιρούνται η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κιλκίς, η επιχείρηση εστίασης «ΛΟΦΟΣ», το Θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκίς και ο Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος «Δημήτριος Ζωηρός», οι οποίοι κατά τη διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης λειτουργούν κανονικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της απόφασης απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων:

Σε όλο το μήκος της οδού Αλ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή της με την οδό 21ης Ιουνίου έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Γεωργίου, από την πλευρά του αλσυλλίου του Λόφου Αγίου Γεωργίου. Στο ρεύμα ανόδου της οδού Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, από τη συμβολή της με την οδό Ύδρας έως και την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού Αγίου Γεωργίου, από τη συμβολή της με την οδό Αλ. Παπαναστασίου έως τη συμβολή της με την οδό Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, καθώς και στην ανώνυμη οδό που οδηγεί στο γήπεδο τένις (αδιέξοδο).

Live η πορεία του καιρού

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη (23/07)

Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

νεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (24/07)

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο (25/07)

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή (26/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.