«Καιρός με δύο πρόσωπα το Σαββατοκύριακο και αφρικανική σκόνη παντού» – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Διπρόσωπος» θα είναι ο καιρός αύριο (14/2/2026) και μεθαύριο στη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια με τα βόρεια δυτικά να έρχονται αντιμέτωπα με βροχές και καταιγίδες, ενώ στα νότια ανατολικά θα επικρατεί λιακάδα. Η αφρικανική σκόνη θα κάνει την εμφάνισή της και θα «σκεπάσει» όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό το Σαββατοκύριακο ενημερώνει ότι «στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται λασποβροχές και καταιγίδες, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες χιονοπτώσεις.

Αντίθετα, στα ανατολικά και τα νότια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ την Κυριακή στην Κρήτη ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 23 βαθμούς.

Κοινός παρονομαστής σε όλη τη χώρα θα είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Το φαινόμενο θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα, φτάνοντας έως και τα βόρεια. Η κορύφωση αναμένεται την Κυριακή, με αυξημένες συγκεντρώσεις κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Παράλληλα, θυελλώδεις νοτιάδες θα πνέουν το Σάββατο στο Ιόνιο και την Κυριακή στο Αιγαίο.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας».