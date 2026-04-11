Καιρός: Με σύννεφα η Ανάσταση και λίγες βροχές το σούβλισμα του αρνιού – Με μποφόρ η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα

Βροχερός αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός, χωρίς όμως να επηρεάζει το βράδυ της Ανάστασης. Η ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα (11.04.2026) βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας οι οποίες όμως θα εξασθενήσουν το απόγευμα.

Όπως αναφέρεται στην πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονται νεφώσεις στα βόρεια και στα ανατολικά αλλά και βροχές στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Από το μεσημέρι αναμένονται μπουρίνια σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο ενώ χιόνια αναμένονται μόνο στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Για την Κυριακή του Πάσχα, αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας η οποία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές αναμένονται στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια από το μεσημέρι ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Από τη Δευτέρα του Πάσχα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Οι εκδρομείς θα επιστρέψουν στις βάσεις τους με 7 μποφόρ τοπικά και λίγες βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Από την Τρίτη, αναμένεται νέα αύξηση της θερμοκρασίας και λίγες βροχές στην Κρήτη ενώ οι άνεμοι θα συνεχίζουν να πνέουν έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα 11.04.2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τα ανατολικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη και τη δυτική Μακεδονία.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, που από αργά το απόγευμα σταδιακά θα σταματήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές από 06 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Από το απόγευμα γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 και τοπικά στα νότια 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες από ανατολικές διευθύνσεις και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα 12.04.2026

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα και από τα δυτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα του Πάσχα 13.04.2026

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός, ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια τμήματα της χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Τρίτη 14.04.2026

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη ενώ από το απόγευμα αναμένονται και όμβροι στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και το νότιο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Τετάρτη 15.04.2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.