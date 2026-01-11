Καιρός: Ξεκινάει η ψυχρή εισβολή που θα φτάσει ακόμα και τους -10 βαθμούς – Χιόνια μέχρι το κύμα στην Πελοπόννησο και σε νησιά

Κάθετη πτώση της θερμοκρασίας προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, με χιόνια που θα φτάσουν ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο, σε περιοχές της χώρας μας, στο πλαίσιο μιας ψυχρής εισβολής που θα φέρει τα πάνω – κάτω στον καιρό.

Μπορεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (11/1/26) να «πέφτει» λίγο ο αέρας, επιτρέποντας στα πλοία να ξεκινήσουν επιτέλους τα ταξίδια τους, ωστόσο οι άνεμοι «γυρίζουν» σιγά – σιγά σε βοριάδες, ξεκινώντας με τον τρόπο αυτό η έντονη ψυχρή εισβολή του καιρού.

Μια πολική αέρια μάζα έρχεται στη χώρα μας από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, φέροντας χιονοπτώσεις και την κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

Έτσι, την Κυριακή (11/1/26) η θερμοκρασία θα πέσει πολύ στα Κεντρικά και τα Βόρεια, θα καταγραφεί παγετός αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα το βράδυ της Κυριακής, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα χιόνια «θα φτάσουν μέχρι το εσωτερικό της Πελοποννήσου»!

Η ψυχρή εισβολή ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (12/1/26) οπότε θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Μάλιστα στα Βόρεια αναμένεται να πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς ο υδράργυρος! Θα υπάρξουν περιοχές που θα επικρατήσει ολικός παγετός.

Χιόνια θα πέσουν σε περιοχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, η Ανατολική Στερεά, η Ανατολική Πελοπόννησος αλλά και μέσα στο Αιγαίο, σε νησιά όπως η Λήμνος, η Σκύρος, η Εύβοια, η Θάσος, η Σαμοθράκη. Χιόνια δίπλα στο κύμα δηλαδή…

Εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται από την Τρίτη (13/1/26).

Αναλυτική πρόγνωση για την Κυριακή (11/1/26)

Πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους στα Δωδεκάνησα.

Τις πρωινές ώρες προβλέπονται θυελλώδεις δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και τις βραδινές ώρες θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές, προβλέπονται στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 09 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βαθμιαία βελτίωση στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και από τις βραδινές έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τις ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Βαθμιαία βελτίωση στις περισσότερες περιοχές τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Εύβοιας.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια έως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τις βραδινές ώρες θα ενισχυθούν έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και τις βραδινές έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου.