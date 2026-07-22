Καιρός: Ο Λίβας εκτοξεύει τη θερμοκρασία στους 43 βαθμούς Κελσίου – Ακραίος κίνδυνος για φωτιά σε Αττική, Στερεά και Πελοπόννησο

Στη πιο δύσκολη φάση του μπαίνει σήμερα (22.07.2026) το κύμα καύσωνα που πλήττει ήδη την χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πέρα από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 43 βαθμούς τοπικά, αναμένονται και άνεμοι έως 6 μποφόρ. Το εκρηκτικό «κοκτέιλ» του καιρού εκτοξεύει τον κίνδυνο για φωτιά σε κατηγορία 5 για 3 περιφέρειες. Ανάμεσα σε αυτές και η Αττική.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται 43άρια στη Θεσσαλία ενώ στην Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο 42 βαθμούς. Πέρα από την Αττική, την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο στις οποίες υπάρχει «κόκκινο συναγερμός» για φωτιά, 6 ακόμη περιφέρειες είναι σε πορτοκαλί συναγερμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς αλλά και βροχές.

Πού θα ανέβει η θερμοκρασία:

Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα αναμένεται να εκδηλωθεί και το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Λίβας είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος που δημιουργείται όταν οι αέριες μάζες προερχόμενες από τα νοτιοδυτικά της χώρας, κατεβαίνουν επιταχυνόμενες από την Πίνδο προς τα ανατολικά, θερμαινόμενες ακόμη περισσότερο κατά την κάθοδό τους.

Ο Λίβας αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, σημαντική επιβάρυνση των συνθηκών θερμικής καταπόνησης, και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σε ποιες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για φωτιά:

Από αργά το απόγευμα και κατά τις βραδινές ώρες, η προσέγγιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα.

Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων, τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλο χαλάζι, και κυρίως ισχυρές έως θυελλώδεις ριπές ανέμου, που κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

Λόγω της κατάστασης, για σήμερα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία και η παραμονή στον Λυκαβηττό αλλά και στο Σέιχ Σου.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Πιο αναλυτικά:

Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026 λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

Ακραίος κίνδυνος για φωτιά σε 3 περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζομένους στην Αττική

Σε εφαρμογή τίθενται αύριο, έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο καύσωνας και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας δημιουργούν συνθήκες αυξημένης θερμικής καταπόνησης. Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται υποχρεωτική παύση συγκεκριμένων υπαίθριων εργασιών τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ παράλληλα θεσπίζονται διευκολύνσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Το νέο πλαίσιο ενεργοποιείται καθώς ο καύσωνας κορυφώνεται, με τις υψηλές θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στην Αττική, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε υπαίθριες χειρωνακτικές εργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου για την υγεία τους κατά τις ώρες της μέγιστης θερμικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, καθίσταται υποχρεωτική η διακοπή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Η αναστολή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης και καλύπτει και τους εργαζόμενους μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Για τις επιχειρήσεις delivery προβλέπεται διακοπή των διανομών με δίκυκλα, ενώ επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα και η μεταφορά τους με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό.

Από την εφαρμογή του μέτρου εξαιρούνται κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές και το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές. Ωστόσο, και στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή του χρόνου εργασίας.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν δυνατότητα τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας τους το επιτρέπει. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου ισχύουν τα έκτακτα μέτρα απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση προδήλωσης κάθε σχετικής μεταβολής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η εγκύκλιος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, καθώς η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης εργασιών.

Ο καιρός σήμερα

Τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη βόρεια χώρα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και νότια 6 και από το βράδυ στα βόρεια βορείων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για την Πέμπτη 23.07.2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 24.07.2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 25.07.2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.