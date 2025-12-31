Καιρός Πρωτοχρονιας: Αλλαγή του χρόνου με χιόνια και παγωνιά – Πότε και πού θα χιονίσει στην Αττική

Με παγωνιά θα μπει το νέο έτος καθώς άκρως χειμωνιάτικο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού, τόσο την Παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να κάνουν λόγο για χιονοπτώσεις και σε περιοχές της Αττικής.

Μάλιστα, πολλές περιοχές θα υποδεχτούν το 2026 με νιφάδες που αλλού θα το στρώσουν αλλού απλά θα κάνουν τον καιρό αρκετά πιο χειμωνιάτικο, με τα φαινόμενα να μην διαρκούν πολύ, τόσο την Παραμονή όσο και την Πρωτοχρονιά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Πρόγνωση για Πέμπτη (Πρωτοχρονιά)

Λίγες νεφώσεις προβλέπονται, οι οποίες τοπικά θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται παροδικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Παγετός θα συνεχίσει να σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.

Τσατραφύλλιας: Πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα;

Πολλοί μετεωρολόγοι, ανάρτησαν τις τελευταίες ημέρες τις προγνώσεις τους για την Πρωτοχρονιά με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, να είναι περιγράφει στην ανάρτησή του ότι σε πάποιες περιοχές νιφάδες χιονιού θα πέσουν και στη θάλασσα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«”Πασπάλες χιονιού μέχρι τη Θάλασσα;”

Καλημέρα!

Ακολουθεί χάρτης με τις περιοχές που θα χιονίσει το επόμενο διήμερο σε χαμηλά υψόμετρα.

Αξίζει να σημεριωθεί ότι:

Οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και στα ορεινά.

Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα.

Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) “θα πασπαλίσει” στα ορεινά ενώ νιφάδες χιονιού θα πεσούν και χαμηλότερα.

θα το δαγκώσουμε το επόμενο διήμερο- με τους βοριάδες να ξυρίζουν.

Καλή πρωτοχρονιά!»

Κολυδάς: Σύντομη διάρκεια θα έχει το φαινόμενο

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στα τελευταία στοιχεία που δείχνει το μοντέλο ECMWF, και αναφέρει ότι η αποκλιμάκωση των φαινομένων θα είναι πολύ σύντομη.

«ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΤΟΥ ECMWF

Στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας διέρχεται ένας ρηχός αλλά ενεργός αυλώνας. Η διάταξη αυτή ευνοεί τη σύγκλιση και την ανύψωση των ψυχρών αερίων μαζών, χωρίς όμως να υπάρχει βαθύ ή οργανωμένο χαμηλό. Πρόκειται για μια «καθαρή» χειμερινή διάταξη, περισσότερο δυναμική παρά υετογενή.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ

α. Χωρίς φαινόμενα τα ηπειρωτικά β. Επηρεάζεται το Αιγαίο και η Κρήτη.

1. Νησιά Αιγαίου: Από τις πρωινές ώρες και έως λίγο πριν το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχές, οι οποίες σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες θα μετατρέπονται παροδικά σε χιονόνερο ή χιόνι, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του Αιγαίου, σε ημιορεινά και ορεινά νησιωτικά τμήματα, πρόσκαιρα ακόμη και χαμηλότερα.

2. Κρήτη: Θα επηρεαστεί περισσότερο στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της, με βροχές και χιονόνερο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές. Οι εντάσεις δεν δείχνουν ακραίες, όμως το σκηνικό θα είναι αυθεντικά χειμωνιάτικο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η σύντομη διάρκεια. Καθώς ο αυλώνας απομακρύνεται ανατολικότερα και η ροή εξομαλύνεται, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν πόλύ γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και μετά το μεσημέρι ο καιρός βελτιώνεται.»

Δείτε την πορεία του καιρού

Σημαντική βελτίωση το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, τα καιρικά φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα και δεν αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα. Υπάρχει ωστόσο πιθανότητα για χιονόπτωση στο Βόρειο Αιγαίο, τη Θάσο και τις Βόρειες Σποράδες.

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται στην Αττική, όπου ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, από τον Άγιο Στέφανο και βορειότερα, χωρίς όμως να υπάρχει λόγος ανησυχίας για σοβαρές επιπτώσεις.

Η Πρωτοχρονιά αναμένεται να κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και ελάχιστα υπολείμματα βροχών, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας και γενικευμένη καλοκαιρία.

Όπως επισημαίνει η Νικολέτα Ζιακοπούλου, δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να αγγίξει ακόμη και τους 20 βαθμούς, μια εντυπωσιακή μεταβολή σε σχέση με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως και -15 βαθμούς που θα καταγραφούν το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια.