Καιρός: Ρεκόρ 136 ετών οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα, λευκό τοπίο σε πολλές περιοχές

Αν και το ημερολόγιο δείχνει 3 Μαΐου, ο καιρός παραπέμπει σε Δεκέμβριο. Η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Πάρνηθα, ο Παρνασσός και τα Καλάβρυτα ντύθηκαν στα λευκά, με το τοπίο να μοιάζει με βαρυχειμωνιά.

Οι εικόνες με το πυκνό χιόνι στον ορεινό όγκο της χώρας, πηγαίνουν πίσω στον καιρό που επικρατούσε τον Μάιο του 1987, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, όταν είχε καταγραφεί η ψυχρότερη Πρωτομαγιά στην ιστορία.

Προβλήματα, πάντως, δεν παρουσιάστηκαν και ο κόσμος αντιμετώπισε μάλλον ευχάριστα το σπάνιο αυτό μετεωρολογικό φαινόμενο.

Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά ήταν αυτή του 1944 (μέση θερμοκρασία 12,1 βαθμοί Κελσίου), και ακολουθούν η Πρωτομαγιά του 1987 και του 1988, με μέσες θερμοκρασίες 12,7 και 13,2 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Το Σάββατο 2 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία 24ώρου στον κλιματικό σταθμό του Θησείου ήταν 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890.

«Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών (….) Αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή», δήλωσε στο ΕΡΤnews η Δήμητρα Φούντα, Διευθύντρια Ερευνών ΙΕΠΒΑ, Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, η μέση θερμοκρασία 24ώρου την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμούς Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις τέσσερεις χαμηλότερες τα τελευταία 136 χρόνια στην Αθήνα.

Η μέση θερμοκρασία 24ωρου στις 2 Μαΐου ήταν 12,3 βαθμοί Κελσίου, η 2η χαμηλότερη από το 1890 για τη συγκεκριμένη ημέρα, ύστερα από τη θερμοκρασία που καταγράφηκε στις 2/5/1944 που ήταν 11,4 βαθμοί Κελσίου.

«Έχουμε σε εξέλιξη μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή, η οποία είναι ακραία για την εποχή θερμοκρασίες που είναι 12 -13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Αυτές οι ψυχρές εισβολές, έστω και 2 ή3 ημερών μέσα στον Μάιο γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Αυτό που επικρατεί πλέον είναι η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής», σημείωσε ο μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος