Καιρός σήμερα: Άνεμοι έως 6 μποφόρ στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στη χώρα

Ζεστός θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου. Η θερμοκρασία θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου είναι πιθανόν σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.