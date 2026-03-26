Καιρός σήμερα: Άνοδος της θερμοκρασίας και συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Βροχές στα δυτικά

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά της χώρας, ενώ ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα είναι σήμερα (26/3/2026) ελαφρώς βελτιωμένος, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπιικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από νωρίς σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και κεντρικά τμήματα θα αυξηθούν και το βράδυ κυρίως στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 και κατά τόπους με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη έως τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που το βράδυ στα δυτικά θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι σταδιακά από το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στα νοτιότερα τμήματα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση, ενώ από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν εκ νέου. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων με την ιδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.