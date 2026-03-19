Καιρός σήμερα: Βροχές και αφρικανική σκόνη σε Αττική, Κυκλάδες και Κρήτη – Στους 19 βαθμούς η θερμοκρασία

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη (19.03.2026), αφού καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν σε όλη τη χώρα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 8 μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο.

Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες και την Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Αναμένεται διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και γρήγορα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, στα θαλάσσια 7 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα κυρίως στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7 και γρήγορα τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.