Καιρός σήμερα: Βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα συνοδευτεί από βόρειους ανέμους, οι οποίοι στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 33 βαθμών, διατηρώντας τις συνθήκες καλοκαιρινές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις και τις βραδινές ώρες από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπρειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.