Καιρός σήμερα: Επιδείνωση των φαινομένων σε πολλές περιοχές – Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν σήμερα (17/2/2026) στον καιρό, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Γενικότερα στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πρόσκαιρα πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14, στα δυτικά τους 13 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Παύση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 6 με 7 και από το βράδυ 7με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ στη Δυτική – Κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Περαιτέρω πτώση από το βράδυ, οπότε θα σημειωθεί και παγετός.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες, Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 9 με 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στη νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες τοπικά ισχυρές από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια τοπικά 7 με 8 και από το βράδυ 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νότια από το απόγευμα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.