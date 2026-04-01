Καιρός σήμερα: Θυελλώδεις άνεμοι 9 και 10 μποφόρ σε Αιγαίο και Δωδεκάνησα – Σφοδρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Σφοδρές βροχές και καταιγίδες, χαλάζι και χιόνι καθώς και θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ αναμένεται να σημειωθούν σήμερα Τετάρτη (01.04.2026) με το πέρασμα της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας θα εμφανιστούν σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας θα είναι πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 9 και πρόσκαιρα στην περιοχή των Δωδεκανήσων έως 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές της όπου θα φτάσει τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στα δυτικά τους 16 με 17 και στις υπόλοιπες περιοχές 15 με 17 και τοπικά στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές – βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ στην Πιερία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, οι οποίες στη δυτική Μακεδονία θα είναι πυκνές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ στα κεντρικά και ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από το μεσημέρι στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι πυκνές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια έως 8 μποφόρ. Από το βράδυ στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις βόρειες Κυκλάδες και στην ανατολική Κρήτη από το απόγευμα μέχρι τη νύχτα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 8 και από το μεσημέρι έως 9 μποφόρ. Από τη νύχτα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8, από το μεσημέρι 8 με 9 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 10 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι τη νύχτα σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.