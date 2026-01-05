Καιρός σήμερα: Ισχυροί άνεμοι αγγίζουν τα 8 μποφόρ – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας

Θυελλώδης άνεμοι έως 8 μποφόρ θα «χτυπήσουν» και σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 την χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ πιθανώς τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, αυξημένες νεφώσεις θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά, με τους ανέμους να είναι ιδιαίτερα ισχυροί.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7, στο Ιόνιο και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά.

Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ και εξασθένηση από αργά το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη νότια Κρήτη.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6, τοπικά 7 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Κρήτης το βράδυ πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.