Καιρός σήμερα: Ισχυροί άνεμοι 9 μποφόρ σε Αιγαίο και Ιόνιο – Στους 17 η θερμοκρασία

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη (19.02.2026) στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα και πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους 7 με 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου και τοπικά στο Αιγαίο.

Στη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο νότιο Ιόνιο, τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου και τοπικά στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Στην Κρήτη, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 14 με 16 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 12 με13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6, στο νότιο Ιόνιο 7 με 8 και στα νότια παράκτια της Πελοποννήσου 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8, και στη νότια Πελοπόννησο 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 7 με 8 και στην Κρήτη τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, τοπικά 8 και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 12 βαθμούς Κελσίου.