Καιρός σήμερα: Καύσωνας με 38 βαθμούς σε πολλές περιοχές – Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά

Πρώτη μέρα του Ιουλίου σήμερα (1/7/2026) και ο καιρός θα είναι κάτι παραπάνω από καλοκαιρινός αφού η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς και οι άνεμοι θα εξασθενίσουν, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, αυτός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύρες τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα ορεινά της δυτικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στις ανατολικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.