Καιρός σήμερα: Λιακάδα με λίγη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές – Βροχές σε Θεσσαλία και Ιόνιο

Ελαφρώς συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός σήμερα (25/6/2026) στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία και το Ιόνιο. Το Αιγαίο θα έρθει αντιμέτωπο με ανέμους των 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για τον καιρό, στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29, στην Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.