Καιρός σήμερα: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες – Πτώση της θερμοκρασίας

Επιδείνωση θα σημειώσει ο καιρός σήμερα (30/4/2026) σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, πριν την κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει απότομη πτώση και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, θα δούμε μεταβολή του καιρού στα βόρεια και μετά το μεσημέρι και στην κεντρική χώρα με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βορειοανατολικοί στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες και στις βορειότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.