Καιρός σήμερα: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος – Στα 6 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Τα πρώτα 40άρια για φέτος θα δούμε σήμερα (19/7/2026) στον καιρό σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα ειδικά στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, αυτός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.