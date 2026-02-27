Καιρός σήμερα: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας- Βροχές σε Πελοπόννησο, Ιόνιο, Εύβοια και Θεσσαλία

Μουντός θα είναι σήμερα ο καιρός (27/2/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κάποιες τοπικές βροχές να εκδηλώνονται σε Πελοπόννησο, Ιόνιο, Εύβοια και Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο θα εκδηλωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα σημειωθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι αργά το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 και στο Θρακικό πέλαγος τη νύχτα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας μέχρι αργά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βορειοανατολικοί 4, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 5, πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά στις ανατολικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.