Καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές σε Κρήτη, Ήπειρο και Εύβοια – Ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή (28.12.2025) και από το απόγευμα θα σημειωθούν νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και τις Σποράδες οι οποίοι θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ βροχές αναμένεται να σημειωθούν σε Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Ήπειρο, Εύβοια και Κρήτη.

Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Λίγες τοπικές νεφώσεις να σημειώνονται στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που γρήγορα θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στο Θερμαϊκό τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Πελοπόννησο. Από το απόγευμα στην περιοχή της Σκύρου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθεί ασθενής βροχή.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειους και θα ενισχυθούν σε 4 με 6, στα βόρεια 5 με 7 και στις Σποράδες 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους 5 με 6.μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.