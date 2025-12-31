Καιρός σήμερα: Τσουχτερό κρύο και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Βροχές, καταιγίδες και χιόνια θα περιλαμβάνει ο καιρός σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου σχεδόν σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα το δελτίο της ΕΜΥ τονίζει πως ο καιρός σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου θα έχει στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στην κεντρική Μακεδονία και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και από το απόγευμα πρόσκαιρα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαίια από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον τέσσερα) έως 05 με 07 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -08 (μέιον οκτώ) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά και τα βόρεια ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6, που γρήγορα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μέιον πέντε) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βόρεια χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαίια από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην περιοιχή Σάμου – Ικαρίας και στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ είναι πιθανό να χιονίσει στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 που γρήγορα θα εξασθενήσουν στα 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 5 με 7 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες εφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και από το βράδυ πρόσκαιρα και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 350 -400 μέτρα περίπου.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα θαλάσσια τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 06 βαθμούς Κελσίου.