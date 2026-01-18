Καιρός σήμερα: Χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα (18/1/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού βροχές, καταιγίδες και χιόνια και σημειωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να είναι χαμηλή και οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και το Ιόνιο κυρίως στα νότια όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας και από το βράδυ στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τοπικά τους 16 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά-ημιορεινά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 09 με 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στο Ιόνιο, κυρίως στα νότια, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και πιθανόν πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα νοτιότερα τμήματα.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.