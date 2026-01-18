Καιρός: Στην κατάψυξη θα παραμείνει η χώρα όλη την εβδομάδα – Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια, αναλυτική πρόγνωση

Η ψυχρή εισβολή συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα και ο καιρός θα είναι «παγάκι» σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα με τσουχτερό κρύο, βροχές και χιόνια.

Ο καιρός θα συνεχίσει να καταγράφει θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 με το κρύο να είναι έντονο σε όλη την επικράτεια, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Από το βράδυ της Τρίτης η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο χειμωνιάτικη καθώς θα ξεκινήσουν έντονα φαινόμενα με βροχές, μποφόρ και χιόνια σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο καθώς η υγρασία θα συναντήσει το εγκλωβισμένο ψύχος.

Για νέα επιδείνωση του καιρού την Τρίτη μιλάει και ο Θοδωρής Κολυδάς ενώ όπως εξήγησε η ψυχρή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα μας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ωστόσο έχει ήδη προκαλέσει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο υδράργυρος έπεσε στους -6 έως -8 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες παγετού.

Την Τρίτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας, φέρνοντας μαζί του αυξημένη υγρασία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των φαινομένων, με χιονοπτώσεις που θα ξεκινήσουν από το βράδυ της Τρίτης και θα κορυφωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η Τετάρτη θα είναι η ημέρα με τα πιο έντονα φαινόμενα, καθώς αναμένονται πυκνά χιόνια στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ από το απόγευμα προς το βράδυ οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και στα βορειοανατολικά. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων.

Από την Πέμπτη και μετά, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το κύμα ψύχους αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί. Παρότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, δεν διαφαίνεται νέος ισχυρός χιονιάς τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας.

Σε γενικές γραμμές, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, η χώρα θα δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής και χιονιού, φαινόμενα που έλειψαν από μεγάλο μέρος του φετινού χειμώνα.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται έντονες χιονοπτώσεις και παγετός.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου θα έχουμε σταδιακή επικράτηση τοπικά θυελλωδών ανατολικών ανέμων έντασης 7 με 8 μποφόρ στα νοτιοδυτικά πελάγη, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 05 με 07 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο.

Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.