Καιρός: Στην «κατάψυξη» παραμένει την Τρίτη η χώρα – Ακόμη πιο τσουχτερό το κρύο, που θα χιονίσει

Μπορεί τα χιόνια να μην έκαναν τελικά την εμφάνισή τους στην Αττική όμως ο καιρός παραμένει «πολικός» και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ενώ το κρύο θα είναι ακόμη πιο τσουχτερό.

Τα χιόνια σταδιακά θα υποχωρήσουν αλλά όπως εξηγεί στο Star ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής Κολυδάς η χώρα θα παραμείνει και αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου στην «κατάψυξη» και ο καιρός θα είναι ακόμη πιο κρύος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς το κρύο αύριο θα είναι εντονότερο και σε αυτό θα βοηθήσει ο ξάστερος ουρανός σε όλη τη χώρα κυρίως στα ηπειρωτικά. Η Αθήνα για παράδειγμα θα έχει ελάχιστη γύρω στους 0 με 2 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι θα φτάσουμε γύρω στους 10 με 12 βαθμούς.

Πάντως η άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη θα είναι αισθητή όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλη τη χώρα με θερμοκρασία γύρω στους 14 με 15 δηλαδή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Οι άνεμοι από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν σημαντικά και μέχρι το Σάββατο δεν προβλέπεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.

Σχετικά με τις βροχές, αυτές θα είναι περιορισμένες σε όλη τη χώρα και θα κυμαίνονται έως την ερχόμενη Δευτέρα σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά.

Ο ήλιος θα κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη

Στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Live η πορεία του καιρού

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του meteo

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και είναι πιθανό να εκδηλωθεί ασθενής χιονόπτωση μικρής διάρκειας στα βόρεια τμήματα της Θράκης.

Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί θα εκδηλωθεί παγετός κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και σε νησιωτικά τμήματα. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -12 έως 6 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -5 έως 6-8, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από -5 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -3 έως 10-12 βαθμούς, στα Επτάνησα από 0 έως 12-13, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από -1 έως 7-8 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 3 έως 11-13 βαθμούς Κελσίου.

Τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα οι εντάσεις των ανέμων θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς, αλλά στα βόρεια οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός και η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 6 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.