Καιρός: Στο «κόκκινο» το Αιγαίο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, με τα πιο έντονα φαινόμενα (βροχές και καταιγίδες) να μετατοπίζονται πλέον προς το Αιγαίο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική μετακινείται. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης με πολύ θυελλώδεις ανέμους θα πλήξουν τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν:

• Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι αρχές τονίζουν ότι σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα είναι τα πιο επικίνδυνα.

• Δωδεκάνησα

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως και το απόγευμα, προβλέπονται έντονες καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και προβλημάτων στις μετακινήσεις.

• Κυκλάδες

Πρόσκαιρη επιδείνωση αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας μέσω της εφαρμογής Windy:

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι άνεμοι, καθώς στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως και 10 μποφόρ.

Οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται:

στα Δωδεκάνησα

στις ανατολικές Κυκλάδες

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς και επικίνδυνες καταστάσεις στις παράκτιες περιοχές.