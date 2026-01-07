Καιρός: Σφυροκόπημα με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σε κλοιό κακοκαιρίας παραμένει η χώρα με σφοδρές καταιγίδες, ισχυρές χαλαζοπτώσεις, αλλά θυελλώδεις ανέμους να σφυροκοπούν πολλές περιοχές της χώρας.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ. Σύμφωνα με αυτό ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Μάλιστα οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Συγκεκριμένα σήμερα (07.01.2026) ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη αστάθεια, με παρατεταμένες και ισχυρές καταιγίδες καθώς και χαλαζοπτώσεις. Την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή, λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές και ισχυρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας αναμένονται στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, με πιο σποραδικά και ασθενέστερα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και το μεσημέρι θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς, τους 22 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 23 με 24 βαθμούς στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά τη νύχτα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρατηρούνται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς, με νοτιοδυτικούς ανέμους 6 μποφόρ που το βράδυ θα ενισχυθούν στα 7.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και ξανά από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 13 και 18 βαθμών, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ κατά τόπους.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και στο Αιγαίο, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, όπου έως το πρωί τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, ιδιαίτερα στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, οι βροχές θα είναι κατά τόπους και ασθενείς, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν το μεσημέρι τους 12 με 14 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 16 στο νότιο Αιγαίο, ενώ νωρίς το πρωί θα επικρατεί παγετός και ψύχος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 7 έως 8 μποφόρ και σταδιακά έως το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, με βροχές και καταιγίδες που μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω σε όλη τη χώρα, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί 7 έως 8 μποφόρ και στη συνέχεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς, εξασθενώντας στα 5 με 6 μποφόρ.