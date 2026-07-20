Καιρός: Τριήμερος καύσωνας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα ανεβάζει τον υδράργυρο έως στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός για σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά, κυρίως της βόρειας Ελλάδας, αναμένονται μικρές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω καύσωνα.

Για σήμερα Δευτέρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39 βαθμούς και τοπικά τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη αναμένεται να είναι η θερμοκρασία στα νησιά.

Η κορύφωση του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, όπου οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους στην Αττική.

Σε περιοχές όπου θα ευνοηθούν οι τοπικές συνθήκες, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης του καύσωνα.

Θερμική καταπόνηση

Παρά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν το διάστημα 20 έως 22 Ιουλίου, οι τιμές του δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT) δεν υποδεικνύουν γενικευμένες συνθήκες ακραίας επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν αναμένεται ευρεία εμφάνιση των υψηλότερων κατηγοριών επικινδυνότητας, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμική καταπόνηση δεν προβλέπεται να λάβει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ωστόσο, τοπικά καταγράφονται τιμές της κίτρινης κατηγορίας, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Αττική και τη νότια Πελοπόννησο. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να επιβαρύνουν όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα που δεν έχουν εγκλιματιστεί στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 21-07-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτιωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.