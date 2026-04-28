Καιρός – Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και χιόνια

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα είναι ανοιξιάτικος, με τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφάνιση τους στα ορεινά της χώρας και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επίσης τονίζει ότι «οδεύοντας όμως προς τον καιρό του τριημέρου της Πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή με βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια. Συγκεκριμένα από την Πέμπτη (30.04.2026) ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο (01-02.05.2026) η θερμοκρασία να πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Θερμοκρασιακό σοκ φέρνει ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία…

Καλησπέρα!

Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη χώρα μας με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφανισής στα ορεινά.

Οδεύοντας όμως προς το τριήμερο της πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή : βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια!

Συγκεκριμένα από την Πέμπτη ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!

Επίσης θα χιονίσει στα ορεινά και οι βροχές που δεν θα είναι πολλές θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια , τα ανατολικά και ίσως την Κρήτη.

Οι βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η πιο κρύα ημέρα φαίνεται θα είναι το Σάββατο για την Αττική με τη θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς.

Από Δευτέρα επιστροφή στην Άνοιξη!».