Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Φθινοπωρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού και σήμερα Σάββατο (13.06.2026) με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι έντονες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στα νησιά του βόρειου Αιγαίου και στην Κρήτη. Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους στα πελάγη έως και τα 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στην πτώση της θερμοκρασίας. Στα ανατολικά ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας θα φτάσει τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια έως και τις προμεσημβρινές ώρες και στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) μέχρι τις πρωινές ώρες.

Για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά του Βορείου Αιγαίου, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), Εύβοια και Ανατολική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της Κρήτης, που βαθμιαία θα σταματήσουν, ενώ στην υπόλοιπη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες της θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες σε Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς), 17 έως 27 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 26 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 17 έως 26 βαθμούς στην Κρήτη, 22 έως 27 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 7 μποφόρ (με ριπές ανέμων στα 70 km/h), με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα μετά το μεσημέρι ισχυροί 6 μποφόρ.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, αλλά και γρήγορη βελτίωση περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.