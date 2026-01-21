Κακοκαιρία: Βροχές, μποφόρ και χιόνια σαρώνουν ολόκληρη τη χώρα – Live όλες οι εξελίξεις

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται και σήμερα Τετάρτη (21.1.26) με ισχυρές βροχές, έντονη χιονόπτωση και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης και προειδοποιεί πως τα φαινόμενα θα είναι επικίνδυνα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη. Μηνύματα 112 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.