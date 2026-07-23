Κακοκαιρία «εξπρές» με καταιγίδες και χαλάζι την Παρασκευή – Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και οι 11 περιοχές που θα επηρεαστούν

Μετά το πέρασμα του «μίνι» καύσωνα το τελευταίο 4ήμερο, ο καιρός αλλάζει τελείως πρόσωπο με κακοκαιρία «εξπρές» να χτυπά πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα σημειωθούν από αύριο Παρασκευή (24.07.2026) σε 11 περιοχές με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο Φθινόπωρο.

Την Παρασκευή αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και ριπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του Star. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα είναι κυρίως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Ημαθία.

Στην Αττική αναμένεται καλός καιρό για το πρώτο μισό της ημέρας, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το μεσημέρι, προς το απόγευμα, θα πυκνώσουν οι νεφώσεις γρήγορα, και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται μπόρες, βροχές και σταδιακά και ισχυρές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες και στη συνέχεια φαίνεται ότι σταδιακά θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Άστατος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, μπουρίνια, μπόρες, τοπικές καταιγίδες, πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου, από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε:

Ανατολική Θεσσαλία

Λάρισα

Βόλο

Πήλιο

Σκιάθο

Σκόπελο

Αλόννησο

Kεντρική και Bόρεια Εύβοια

Aνατολική Στερεά

Σαμοθράκη

Λήμνο

Θάσο

Για τις Σποράδες, τα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Θεσσαλίας και την κεντρική και βόρεια Εύβοια έχει βγει κόκκινη προειδοποίηση, καθώς εκεί αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. «Μάλιστα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες είναι πιθανό να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε στο νερό που πέφτει ένα ολόκληρο καλοκαίρι», τόνισε η μετεωρολόγος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σε περιοχές όπως:

η Χαλκιδική

το Πήλιο

οι Σποράδες

Εύβοια

Παράλληλα, οι βοριάδες θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά και στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Κακοκαιρία και στην Αττική

Την ίδια ώρα, μιλώντας στο Mega, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τόνισε ότι από την κακοκαιρία εξπρές θα επηρεαστεί και η Αττική, με καταιγίδες που από το απόγευμα έως αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη βόρεια και βορειοανατολική Αττική, κυρίως σε Διόνυσο, Άγιο Στέφανο, Βαρνάβα, Μαραθώνα, Πάρνηθα και Πεντέλη, μέσα σε λίγες μόνο ώρες μπορεί να πέσει όσο νερό πέφτει συνήθως σε ολόκληρο τον Ιούλιο, ενώ είναι πιθανό να δούμε και χαλάζι. Φαινόμενα θα έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν και μέχρι το ξημέρωμα θα απασχολήσουν τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά της Μαγνησίας και μέχρι το πρωί τις Σποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, ενώ γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με τη δροσιά και τους ισχυρούς βοριάδες να διατηρούνται. Την Κυριακή επιστρέφουμε στο καλοκαιρινό μοτίβο.

Το Σάββατο γενικά θα διατηρηθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα τμήματα της ανατολικής Στερεάς προς την περιοχή της Αττικής, της Εύβοιας, τις Σποράδες, ίσως και στη βόρεια Κρήτη, που σταδιακά όσο περνάει η μέρα θα εξασθενήσουν. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα, στους 30 με 32 στα νότια νησιωτικά.

Η ανάρτηση Κολυδά

«ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΥ

Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους κατά τόπους ισχυρούς ριπαίους ανέμους, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών και την πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, την ανατολική Στερεά μαζί με την Αττική, καθώς και τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από μπουρίνια και απότομη ενίσχυση των ανέμων.

Όσοι έχουν προγραμματίσει για αύριο Παρασκευή το απόγευμα ή για το Σάββατο θαλάσσιες δραστηριότητες, ψάρεμα, εκδρομές ή βόλτες με σκάφη, καλό είναι να τις αναβάλουν. Οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν γρήγορα, ιδιαίτερα σε Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία, βορειοανατολικό Αιγαίο και παράκτιες περιοχές που θα επηρεαστούν από τις καταιγίδες.

Η ασφάλεια προηγείται. Παρακολουθούμε τις επίσημες προειδοποιήσεις και αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις ή παραμονή σε εκτεθειμένες υπαίθριες και θαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων».

Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή

Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας, συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, στην Εύβοια, τοπικά στην Πελοπόννησο, στα ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή μετατόπιση ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου, ενώ αργότερα δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα.

και τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας, συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, στην Εύβοια, τοπικά στην Πελοπόννησο, στα ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή μετατόπιση ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου, ενώ αργότερα δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα. Χαλαζοπτώσεις αναμένονται κατά την κορύφωση των φαινομένων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Επτάνησα και τα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικά στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα με πιθανότητα εκδήλωσης και στην Αττική, στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς επίσης και στις Κυκλάδες κατά τις βραδινές ώρες.

αναμένονται κατά την κορύφωση των φαινομένων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Επτάνησα και τα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικά στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα με πιθανότητα εκδήλωσης και στην Αττική, στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς επίσης και στις Κυκλάδες κατά τις βραδινές ώρες. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία με τη μέγιστη τιμή της να μην αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 34oC.

με τη μέγιστη τιμή της να μην αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 34oC. Άνεμοι τοπικά έως 6 μποφόρ αναμένονται στο Ιόνιο και στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες κυρίως από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Νότιο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν κυρίως από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής, και μόνο στο Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο τοπικά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου 25/07.

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3-ώρου και τα πεδία πιέσεων που προβλέπονται για τα διάστημα 15:00 – 18:00 (Σχήμα 1) και 18:00 – 21:00 (Σχήμα 2) της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026.

Live η πορεία της θερμοκρασίας

Live η πορεία των βροχών και των καταιγίδων

Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή (24/07)

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είνα κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και τη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια, στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες και στην ανατολική Στερεά τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο από αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα Δωδεκάνησα αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο (25/07)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Κυριακή (26/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Δευτέρα (27/07)

Στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά αίθριος καιρός με γρήγορα αύξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 και μόνο στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.