Κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους σε Ήπειρο και Κέρκυρα – Η επόμενη ημέρα των πληγέντων μέσα από φωτογραφίες

Αντιμέτωποι με τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία και οι πλημμύρες, είναι για ακόμη μία ημέρα κάτοικοι σε δυτική Ελλάδα και βόρεια νησιά του Ιονίου. Αν και σήμερα ο καιρός είναι καλύτερος από τις προηγούμενες ημέρες, συχνά εκδηλώνονται ήπιες βροχές που επιδεινώνουν την κατάσταση. Το έδαφος σε Ήπειρο και Κέρκυρα είναι ήδη κορεσμένο με αποτέλεσμα να μην απορροφάται ακόμη και η μικρή ποσότητα του νερού.

Λόγω της κακοκαιρίας και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις σαρωτικές πλημμύρες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων), Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας), Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας), Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας) και Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς). Συνεργεία του δήμου σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας και της Ηπείρου, παλεύουν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που μπήκαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, νέες ισχυρές βροχές «χτύπησαν» την Κέρκυρα με αποτέλεσμα το υπέδαφος να διαβρωθεί ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο.

Μηχανήματα επιχειρούν διαρκώς να καθαρίσουν δρόμους, αλλά σε πολλά σημεία δρόμων η μία λωρίδα εξακολουθεί να είναι καλυμμένη από χώματα, ξύλα και δέντρα.

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη στην Κέρκυρα!

Στις 21/11/2025, στις 03:30 π.μ., η ομάδα μας κινητοποιήθηκε άμεσα για άντληση υδάτων μέσα σε σπίτι στον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών, μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την Κέρκυρα. Οι δρόμοι είχαν κλείσει από φερτά υλικά,… pic.twitter.com/VvYR5C3CAf — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 23, 2025

Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Στη χειρότερη θέση βρίσκονται 20 κοινότητες και οικισμοί της Κέρκυρας, στις οποίες υπάρχει διακοπή νερού και ρεύματος ενώ έχουν αποκλειστεί από τις γύρω περιοχές.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, τόνισε πως τη Δευτέρα δεν θα λειτουργήσουν σχολεία και πολιτιστικά κέντρα.

Ανυπολόγιστες ζημιές σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Στα Ιωάννινα οι βροχές δεν λένε να σταματήσουν προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε τοπικές αρχές και πολίτες.

Στην περιοχή της Πεδινής, έχουν σχηματιστεί λίμνες μέσα στα χωράφια.

Η θερμοκρασία έχει πέσει σημαντικά στα Ιωάννινα και έχουν εμφανιστεί τα πρώτα χιόνια στα γύρω βουνά. Η κακοκαιρία παραμένει έντονη τόσο στην πόλη όσο και γενικότερα στην Ήπειρο.

Σε Φιλιππιάδα, Τζουμέρκα και Άγναντα οι αρχές προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους. Και εκεί υπάρχει διακοπή νερού και ρεύματος ενώ παραμένει άγνωστο το πότε θα επαναλειτουργήσει το δίκτυο.