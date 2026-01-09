Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Διακοπές ρεύματος, κατολισθήσεις και υπερχείλιση ποταμών – Κλειστά σχολεία σε Μέτσοβο και Τζουμέρκα

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ήπειρος, με κατολισθήσεις, καθιζήσεις διακοπές ρεύματα και σοβαρές ζημιές στους δρόμους και στο δίκτυο ύδρευσης να προκαλούν τεράστιο πρόβλημα στους κατοίκους. Οι σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν «παγώσει» χωριά και πόλεις, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Σχεδόν 30 μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία της Ηπείρου ώστε να καθαρίσουν τους δρόμους από το παχύ χιόνι και να αποκαταστήσουν τις καθιζήσεις στους δρόμους ή τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τις κατολισθήσεις. Κλιμάκια συνεχίζουν να ρίχνουν αλάτι υπό τον κίνδυνο να σχηματιστεί παγετός. Η κακοκαιρία δείχνει τα «δόντια» της και στα Ιωάννινα και την Άρτα όπου οι μετακινήσεις γίνονται με μεγάλη δυσκολία ενώ χρειάζεται απαραιτήτως και αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ο Λούρος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης, ενώ ο ποταμός Καλαμάς έχει ήδη υπερχειλίσει, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία.

Με την θερμοκρασία στο Μέτσοβο να φτάνει τους -07 βαθμούς ενώ στα Τζουμέρκα τους -03, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τα σχολεία για την ασφάλεια των μαθητών.

Αναλυτικα, ο Δήμος Μετσόβου ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες στις τοπικές κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς, λόγω χιονιού και αναμενόμενου παγετού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, με τους γονείς να αποφασίζουν με δική τους ευθύνη για τη μετακίνηση των παιδιών.

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.