Κακοκαιρία: Στου Παπάγου τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Πνίγηκε η Αττική τις τελευταίες 24 ώρες

Πνίγηκε από την κακοκαιρία η Αττική με τα ύψη βροχής να είναι τεράστια δημιουργώντας τεράστια προβλήματα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε η Αττική που χτυπήθηκε ανελέητα από της σφοδρές καταιγίδες.

Η περιοχή της Αττικής που δέχτηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής ήταν ο Παπάγου φτάνοντας στα 174 χιλιοστά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο.

Ακολούθησε η περιοχή του Νομισματοκοπείου και το Χαλάνδρι με 148,4 και 148 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην πρώτη οκτάδα των περιοχών με τα μεγαλύτερα ύψη βροχή στην Ελλάδα βρίσκονται μόνο σημεία της Αττικής.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου συνοδεύεται μάλιστα από έναν χάρτη, στον οποίο αποτυπώνεται η κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασισμένη σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

«Οι βροχές της 21ης Ιανουαρίου… Ο χάρτης που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή της 24ης βροχής σε όλη την ελληνική επικράτεια την Τετάρτη 21/01/2026, αξιοποιώντας τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην Αττική, όπως δίνεται και στον πίνακα κάτω δεξιά, με συνολικά ύψη βροχής που έφτασαν τα 174 χιλιοστά στο σταθμό μας στου Παπάγου».