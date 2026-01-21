Κακοκαιρία 48 ωρών χτυπά με ισχυρές καταιγίδες και χιόνια τη χώρα: Σε Red Code 5 περιοχές – Στο επίκεντρο η Αττική το μεσημέρι

Σε κατάσταση συναγερμού ολόκληρη η χώρα από την κακοκαιρία που χτυπά σήμερα (21.01.2026) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πυκνά χιόνια.

Η ΕΜΥ, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιεί για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε RED CODE Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει αυτές τις περιοχές με βροχές και καταιγίδες με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν τον περιορισμό των μετακινήσεων. Σε Αττική και Πάτρα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και οι μαθητές θα κάνουν μέσω τηλεκπαίδευσης τα μαθήματά τους. Η Πολιτική Προστασία απαγορεύει τις χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους στην Αττική και ζητά σε όποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να υπάρξει τηλεργασία, να εφαρμοστεί. Στο δημόσιο επίσης θα υπάρξει τηλεργασία.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Η Αττική αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί πως οι ισχυρές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες στα κεντρικά και τα νότια συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Χιόνια αναμένεται να πέσουν σε χαμηλά υψόμετρα σε Θεσσαλία, Ήπειρο αλλά και βορειότερα

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις έως 9 μποφόρ, μπορεί και 10.

Που θα χιονίσει:

Ο μετεωρολόγος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για υπερχείλιση χειμάρρων, ποταμών και πτώσεις δέντρων.

Σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί άνεμοι:

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Προσοχή για αύριο Τετάρτη, θα εκδηλώνονται πυκνές χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα από τη Θεσσαλία – Ήπειρο και Βορειότερα αλλά και ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες στα Κεντρικά και Νότια (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής).

Παράλληλα οι άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα και στο Ιόνιο αλλά και αργότερα στο Αιγαίο αφού οι εντάσεις τους θα αγγίζουν τα 8-9 και πιθανώς τα 10 μποφόρ. Εννοείται ότι και στα ηπειρωτικά θα πνέουν Ισχυροί άνεμοι, όχι μόνο στα πελάγη. Πιθανώς, πέρα από πλημμύρες, να υπάρξουν φαινόμενα, όπως :

Παράκτια υπερχείλιση και εισβολή θαλάσσιου νερού στην ξηρά, λόγω έντονου κυματισμού και θυελλωδών ανέμων (φαινόμενο storm surge).

Υπερχείλιση χειμάρρων, εξαιτίας έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων, με αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρικών επεισοδίων.

Υπερχείλιση ποταμών, λόγω κορεσμού των εδαφών και αυξημένων απορροών στα υδρογραφικά δίκτυα.

Πτώσεις δέντρων και θραύσεις κλαδιών, ως αποτέλεσμα ισχυρών ανέμων και μηχανικής αστάθειας του εδάφους από την υπερβολική υγρασία.

Μεταφορά και εκτόξευση αντικειμένων από τους ανέμους, με κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζημιών ή τραυματισμών, ιδιαίτερα σε αστικές και παράκτιες περιοχές.

Δείτε το αναλυτικό μου βίντεο, εάν έχετε χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά».

RED CODE σε 5 περιοχές

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, συνεδρίασε την Τρίτη λόγω της κακοκαιρίας και έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττικής

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Σε επιφυλακή η Αττική λόγω της κακοκαιρίας

Σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας τίθεται ο δήμος Αθηναίων από σήμερα Τετάρτη, 21/01 το πρωί, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβουν όπου κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

1. Ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

2. Τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334) ως προσωρινός χώρος προστασίας των πολιτών, όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

3. Οι ομάδες Street Work του δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

4. Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως JCB και φορτηγά.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και φρεατίων υδροσυλλογής. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο αριθμό του δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Κλειστά τα σχολεία σε Αττική και Πάτρα

Κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική -τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση– μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Σημειώνεται ότι με εντολή τού περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στην Πάτρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου, «λόγω της επιδείνωσης του καιρού, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) αναστέλλεται για την Τετάρτη η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών».

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01 σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια σήμερα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες σήμερα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.