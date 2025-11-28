Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρισε ο δρόμος στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο και μετέφεραν πολίτες σε καρότσα φορτηγού

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έφερε η καταιγίδα Adel στην Αττική. Στο Μοσχάτο κόσμος μεταφέρονταν σε καρότσες φορτηγού.

Ο δρόμος έξω από τον σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο μετατράπησε σε λίμνη και επιστρατεύτηκε ένα φορτηγάκι του δήμου για να μεταφερθούν με ασφάλεια οι πολίτες.

Το φορτηγάκι του δήμου Μοσχάτου πάρκαρε έξω από τον σταθμό του ηλεκτρικού και αρκετοί πολίτες ανέβηκαν στην καρότσα προκειμένου να περάσουν χωρίς να κινδυνεύσουν από την λίμνη που είχε δημιουργηθεί.

Κάποιοι άλλοι έβαλαν σακούλες στα πόδια τους, ενώ άλλοι έβγαλαν τα παπούτσια και τις κάλτσες τους για να μην βραχούν και να περάσουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Η καταιγίδα στην Αττική άρχισε μετά τις 6 τα ξημερώματα με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.